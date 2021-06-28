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الموافقة علي تمويل 89 مشروع لتربية الأغنام في مدينة

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الموافقة علي تمويل 89 مشروع لتربية الأغنام في مدينة بئر العبد الموافقة علي تمويل 89 مشروع لتربية الأغنام في مدينة

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل عدد 89 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة بقيمة 918 ألف جنيه.

وقال أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل عدد 89 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد بقيمة 918 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، أنه تم صرف مبلغ 408 ألف جنيه فعليًا، لتنفيذ 40 مشروعًا من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لإقامة مشروعات لتربية الأغنام ببئر العبد.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

المصرى اليوم

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