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ما هي خطوات التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية؟ .. توضيحي يجيب

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ما هي خطوات التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية؟ .. فيديو توضيحي يجيب ما هي خطوات التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية؟ .. توضيحي يجيب

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أعدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توضيحي لكيفية ملء الملف الخاص بالتقدم للوظائف التي سبق وأعلنت عنها في وقت سابق.

وأشارت هيئة المحطات النووية إلى انه سيبدء تلقى اوراق التقديم لوظائف الهيئة في 4 يوليو المقبل ولمدة شهر، وحيث سيتم غلق الباب امام سحب الاوراق في االسبت المقبل.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، انه لن يكون هناك اولوية في التقديم لان الاختبارات ستكون بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم.

وأوضح أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قامت بمخاطبة اوائل الكليات من خلال إرسال رسائل نصية على الهاتف أو الإيميل للتقدم لاختبارات الوظائف التي تم الاعلان عنها، وأكد ان الهيئة تحرص على انضمام أكفأ العناصر المتميزة من خريجى الجامعات المصرية، واشار إلى انه تم التواصل مع ادارات الجامعات المصرية للحصول على بيانات أوائل الخريجين وهو ما لاقى تجاوبا واسعاً من الجامعات.

رابط فيديو توضيحى لشرح الارشادات الخاصة بملئ استمارة الوظائف أضغط هنا:

ويبلغ عددها ٣١٥ وظيفة في تخصصات عدة، وشددت هيئة المحطات النووية على ضرورة احضار المتقدم للوظائف المستندات المطلوبة واستبعاد أي ملف غير مستوفي للمستندات وهى صورة شخصية واصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، وشهادة ميلاد الكترونية، واصل المؤهل الدراسي وشهادة الخدمة العسكرية وشهادة الخدمة العامة للإناث، بينما لمن يعمل في وظيفة حالية عليه احضار بيان الحالة الوظيفية من جهة العمل، وشهادة عضوية النقابة الملتحق بها سواء نقابات المهندسين اوالعلميين أو المحامين أو التجاربين، ويقوم المتقدم للوظيفة بالتوقيع على تعهد بالعمل في مواقع الهيئة المختلفة بحسب ما يتم تكليفة للقيام به من جانب الهيئة.

المصرى اليوم

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