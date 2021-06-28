الولايات المتحدة تشن غارات جوية على الحدود العراقية السورية

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كشف البنتاجون أن الولايات المتحدة شنت مساء أمس الأحد ضربات جوية على منشآت على طول الحدود العراقية السورية وتستخدمها ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران.

وقال البنتاجون في بيان: «بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق هذا المساء ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الضربات استهدفت منشآت تشغيل وتخزين أسلحة استخدمتها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومة من إيران لشن هجمات جوية بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة موجودة في العراق بغرض مساعدة القوات العراقية في قتالها ضد تنظيم داعش، وبعثت رسالة واضحة بهجومها.

وحسب صحيفة ذا هل كانت الضربات ضرورية لمواجهة التهديد، ومحدودة النطاق بشكل مناسب، وبموجب القانون المحلي اتخذ الرئيس بايدن هذا الإجراء وفقًا لسلطته بموجب المادة الثانية لحماية الأفراد الأمريكيين في العراق.

ووفقا لوكالة فرانس برس قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين«قتل ما لا يقل عن 5 عناصر وأصيب آخرون من الميليشيات العراقية الموالية لإيران، جراء استهداف طائرات أمريكية لمقرات عسكرية وتحركات لتلك الميليشيات قرب الحدود العراقية السورية، وداخل الأراضي السورية».

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ينظر فيه المشرعون في الكونجرس في إلغاء الإذن باستخدام القوة العسكرية (AUMF) المتعلقة بالعراق.