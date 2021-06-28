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إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله
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الأحد 11 يوليو 2021 11:06 مساءً
تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
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الأحد 11 يوليو 2021 11:06 مساءً
باحثة في شؤون المرأة: كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
استشاري أسري تقدم نصائح لأسر وطلاب الثانوية العامة
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام
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الأحد 11 يوليو 2021 10:58 مساءً
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هولندا تدفع ثمن أفكار مدربها وخطأ دي ليخت الكوميدي وتودع اليورو
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الاثنين 28 يونيو 2021 09:14 صباحاً
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