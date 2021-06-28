أخبار عاجلة

إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله -
تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
باحثة في شؤون المرأة: كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة -
نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري -
مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت -
حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن -
خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا -
استشاري أسري تقدم نصائح لأسر وطلاب الثانوية العامة -
استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

أغرب ما قد تجده في براغ عاصمة التشيك

Print
مواضيع متعلقة
هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم