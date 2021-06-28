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وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليوناً

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وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليوناً وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليوناً
إصابات سجلت في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالاته

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليوناً

كشفت إحصائية لوكالة "رويترز"، أن إجمالي عدد الوفيات من جرّاء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغ 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليوناً حتى الآن.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، حيث تصدّرت الولايات المتحدة 603544 حالة وفاة، و33 مليوناً و755793 إصابة، وسجلت البرازيل 512735 حالة وفاة، و18 مليوناً و386894 إصابة، وسجلت الهند 395751 حالة وفاة، و30 مليوناً و233183 إصابة، وسجلت المكسيك 232564 حالة وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة، كما سجلت بيرو 191500 حالة وفاة، ومليونين و46 ألف إصابة، وسجلت : 133282 حالة وفاة، و5 ملايين و451291 إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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