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توريد 20 سيارة صرف صحي و8 معدات للصيانة بشمال سيناء

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توريد 20 سيارة صرف صحي و8 معدات للصيانة بشمال سيناء توريد 20 سيارة صرف صحي و8 معدات للصيانة بشمال سيناء

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عن توريد عدد من المعدات للمساهمة في أعمال الصرف الصحي وتدعيم الصيانة بشمال سيناء.

وقال المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أنه تم توريد 20 سيارة كسح لمياه الصرف الصحي للمناطق التي تفتقر لشبكات الصرف الصحي بمراكز الحسنة ونخل وبئر العبد والعريش بشمال سيناء.

أشار بده إلى توريد 8 معدات لتدعيم الصيانة والتشغيل ومواجهة الأزمات والسيول بمحافظة شمال سيناء بالكامل، من بينها ونش 50 طن، 2 لودر حفار، 2 عربة كسح سيول، عربة نافوري، 2 عربة طوارئ، بالإضافة إلى توريد 3 سيارات ميني باص.

يأتي ذلك في أطار تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 110 ألف مواطن بشمال سيناء، ما ساهم بصورة مباشرة في النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوي.

المصرى اليوم

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