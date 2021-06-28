بيتكوين تتحدى الحرب العالمية ضدها وترتفع إلى 32.8 ألف دولار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وسط الحملة العالمية لتضييق الخناق على تداول العملات المشفرة، والتي كان آخرها من قبل الصين، أوقفت بريطانيا اليوم جميع الأنشطة الخاصة بمنصة Binance، وحذرت المستثمرين المحليين من التعامل معها.

وفي النظر إلى رد فعل السوق، لم تتأثر العملات الرقمية الأكثر تداولا حول العالم، بالقرار البريطاني، إذ ارتفعت بيتكوين بنحو 4% إلى 32.8 ألف دولار، وكذلك الإيثيريوم بنسبة 2% إلى 1821 دولارًا.

كانت منصة باينانس، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن خطط لافتتاح سوقها الخاص للتداول، حيث يمكن للمستثمرين إنشاء وشراء وبيع وجمع العملات الرقمية المعروفة باسم NFTs.

أعلنت هيئة السلوك المالي، أن Binance Markets- الكيان الوحيد الخاضع للتنظيم في المملكة المتحدة، «يجب ألا يقوم بتنفيذ أي أنشطة خاضعة للتنظيم بدون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي».

أشارت Binance في بيان أن خطوة الهيئة البريطانية «لن تؤثر على الخدمات المقدمة على موقع Binance.com الخاص بها» مؤكدة أن Binance Markets Limited منفصلة قانونيًا و«لم تطلق بعد أعمالها في المملكة المتحدة».

أضاف متحدث باسم الشركة: «نتخذ نهجًا تعاونيًا في العمل مع المنظمين ونأخذ التزامات الامتثال على محمل الجد».

فتحت وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية تحقيقًا في أعمال منصة Binance لتداول العملات الرقمية المشفرة، في مايو الماضي، ما أدى إلى زيادة التوترات في الصناعة التي تفتقر إلى التنظيم بدرجة كبيرة، وسط تقلبات غير مسبوقة في السوق.

منصة باينانس، هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة عالميًا، ولها مواقع في جميع أنحاء العالم وحجم تداول يبلغ حوالي 2.46 تريليون دولار اعتبارًا من مايو 2021 بحسب فوربس.

انخفضت قيمة العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك بيتكوين والإيثيريوم والكاردانو والدوجيكوين، الاثنين الماضي، بعد أن جددت بكين جهودها لمواجهة القطاع وقطع الطاقة عن مناجم بيتكوين في مقاطعة سيتشوان، وهي واحدة من أكبر منتجي العملة الرقمية في البلاد.

وبدوره، أكد بنك الزراعة الصيني (AgBank)، ثالث أكبر مقرض في البلاد من حيث الأصول، أنه يتبع إرشادات البنك المركزي لتضييق الخناق على أنشطة تداول العملات الرقمية والتعدين.