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واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول على توفير أطقم عمل أضافية في مختلف الجهات العاملة بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الإنسانية في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر، إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة في المعبر لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيًا يوم 16 مايو الماضي، لاستقبال المصابين والجرحي الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائلي على قطاع غزة، ولادخال المساعدات المتنوعة ومواد الاعمار إلى القطاع.