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استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بشمال سيناء، حيث يسود المحافظة ، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل خلال ساعات الليل، فيما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين19 وحتي 36 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 إلى 34 درجة، ورفح ما بين 22 إلى 34 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 إلى 36 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الاحوال الجوية وعدم تلقي أي اخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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