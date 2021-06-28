«زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010

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رباعية الفرح، ويتحدث الطمى والنهر، يلبس الأقنعة وشهادة البكاء في زمن الضحك وكتاب الأرض والدم، ورسوم على قشرة الليل،وملامح من الوجه الأمبيدوقليسى،واحتفاليات المومياء المتوحشة،ومن دفتر الصمت ..هذه بعض من كتب الشاعر محمد عفيفى مطر، صاحب التجربة المتميزة التي أصدرها حين كان يعمل في كفر الشيخ، في مجلة سنابل التي تخرج فيها أكثر من اسم من شعراء السبعينيات إلى أن صودرت، وعفيفى مطر نموذج للمثقف العضوى الذي لا تنفصل مواقفه عن كتاباته وقناعاته السياسية، وظل معارضاً للنظام، ولجأ إلى العراق بعد معارضته اتفاقيات كامب ديفيد، التي وقع عليها السادات، وبعد عودته هجر الوظيفة الرسمية في التعليم، ولجأ إلى زراعة أرضه في قريته، مواصلاً إبداعاته، ويعتبر «مطر» من أهم شعراء الحداثة العربية.كانت مواقفه السياسية المعارضة قد أودت به إلى السجن، وبالأخص بعد معارضته موقف النظام المصرى من الحرب على العراق، واعتقل هو وآخرون في 1991، ومن تجربة السجن خرج ديوانه «احتفاليات المومياء المتوحشة»، وقد حصل مطرعلى الكثير من الجوائز المحلية والعربية والعالمية. ومنها جائزة العويس الإماراتية، وجائزة الدولة التشجيعية والتقديرية، وجائزة كفافيس اليونانية، وجائزة من جامعة أركنسو الأمريكية وجائزة المؤسسة العالمية للشعرفى روتردام الهولندية،فضلاً عن كتاباته النثرية وترجماته وكتاباته للأطفال، وقد صدرت أعماله الشعرية الكاملة عن دارالشروق بالقاهرة في 2003،و«مطر» مولود في قرية رملة الأنجب بالمنوفية في 1935، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، ويعد من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد توفى» زي النهارده«في 28 يونيو 2010.