«زي النهارده».. توقيع معاهدة فرساي 28 يونيو 1919

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كانت معاهدة فرساى بمثابة الستار الذي أسدل بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى، وقد تم التوقيع عليها بعد مفاوضات امتدت 6 أشهر، وبدأت بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919، ووقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب، وهى الإمبراطورية الألمانية والنمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا، وتم توقيعها«زى النهارده»28 يونيو 1919 وفى 10 يناير 1920 تم تعديلها لتتضمّن الاعتراف الألمانى بمسؤوليتها عن الحرب، ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة ماليا، وسمّيت بمعاهدة فرساى نسبة لمكان توقيع المعاهدة وهو قصر فرساى الفرنسى، وتمخضت المعاهدة عن تأسيس عصبة الأمم للحيلولة دون حرب أخرى، وأدت المعاهدة لخسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، منها مقاطعة شاندونج الصينية التي آلت إلى اليابان عوضا عن الصين، كما خسرت الدولة العثمانية أراض واسعةبأوروباوآسياوانتهت كامبراطورية ،ووضعت المعاهدة الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية حتى لا يشعل الألمان حربًا ثانية كالحرب العالمية الأولى،ونصّت على التجريد العسكرى للجيش الألمانى وإلغاء نظام التجنيد الإلزامى،وحرمان ألمانيا من إنشاء قوة جوية،ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب، وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة،وحددت التعويضات بـ269 مليارمارك ألمانى،وخفّض المبلغ ليصبح 132مليارمارك، غير أن هذا لم يحل دون اندلاع الحرب العالمية الثانية.