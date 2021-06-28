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تطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل انطلاق امتحان الجبر والهندسة الفراغية

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تطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل انطلاق امتحان الجبر والهندسة الفراغية تطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل انطلاق امتحان الجبر والهندسة الفراغية

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قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات ، قبل انطلاق امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد، حيث يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول اللجان.

أشار إلي وجود 8 لجان للامتحانات بشمال سيناء موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، لافتًا إلي أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة " 365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و 174 طالبا وطالبة في القسم العلمي".

المصرى اليوم

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