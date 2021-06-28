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ضبط 3 عصابات و33 قطعة سلاح فى حملات تطهير «بحيرة المنزلة»

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ضبط 3 عصابات و33 قطعة سلاح فى حملات تطهير «بحيرة المنزلة» ضبط 3 عصابات و33 قطعة سلاح فى حملات تطهير «بحيرة المنزلة»

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شَنَّ قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملات مكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة بحيرة المنزلة، عقب تصفيتها وتطهيرها، وما رصدته المتابعة من قيام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض أجزاء من مُعدات الشركات القائمة على تطوير البحيرة بنطاق مديريات أمن الدقهلية وبورسعيد ودمياط.

وتم تشكيل مجموعات عمل من مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المعنية، مدعومة بمجموعات قتالية ومسلحة من الأمن المركزى وإدارات قوات الأمن، لتحديد وضبط مرتكبى تلك الوقائع ومتحصلات جرائمهم وما بحوزتهم من أسلحة نارية وجميع صور الخروج عن القانون بالبحيرة ومحيطها، وأسفرت جهودها خلال 10 أيام عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، حيث ضبطت تشكيلين تخصصا فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه من داخل بحيرة المنزلة، ضما 14 متهمًا، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 4 قطع سلاح نارى و30 طلقة مختلفة الأعيرة، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، كما تم ضبط تشكيل تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، ضم 4 متهمين، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 5 كجم بانجو و4 قطع سلاح نارى و25 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 33 قطعة سلاح نارى مع 33 متهمًا، من بينهم 25 لهم معلومات جنائية، و22 قضية مخدرات، و43 قضية بيئة، وتنفيذ 3110 أحكام، من بينها 21 جناية، بإجمالى 886 محكومًا عليهم، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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