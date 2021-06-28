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أجواء حارة جدًّا وأمطار وبرد.. هذه توقعات "الحصيني لـ"طقس الاثنين"

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قال: تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجرًا بمعظم المناطق عدا المرتفعات

أجواء حارة جدًّا وأمطار وبرد.. هذه توقعات

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين -إن شاء الله- ‏أجواء حارة جدًّا نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). وطقسًا شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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