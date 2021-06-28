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كورونا.. 501 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و389 حالة بمصر و352 بالجزائر

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كورونا.. 501 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و389 حالة بمصر و352 بالجزائر كورونا.. 501 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و389 حالة بمصر و352 بالجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. 501 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و389 حالة بمصر و352 بالجزائر

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 280394 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 210052 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16092 حالة بعد تسجيل 30 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155.572 إصابة.

وأضافت كوريا الجنوبية حالتي وفاة جديدتين بكورونا؛ ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2.015.

الجزائر

سجلت الجزائر 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 138465.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3693؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 96335، بعد تسجيل 227.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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