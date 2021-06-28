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الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات المتمردين الحوثيين غربي مأرب

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الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات المتمردين الحوثيين غربي مأرب الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات المتمردين الحوثيين غربي مأرب
في قتال عنيف بثلاث جبهات استمر 9 ساعات

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات المتمردين الحوثيين غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني، عن مقتل وجرح عشرات المتمردين الحوثيين في معارك شهدتها أمس جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان: إن معارك عنيفة شهدتها الجبهات الثلاث، استمرت نحو تسع ساعات وانتهت بسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير.

وذكر المركز في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الكثير من جثث المسلحين الحوثيين لا تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بعد أن خلّفتها قيادات المليشيا ولاذت بالفرار، في وقت استعاد فيه الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المجاميع الحوثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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