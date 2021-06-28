عودة الاحتجاجات إلى لبنان بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية

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أصيب حوالى 20 لبنانيًا، فى مواجهات ليلية بين متظاهرين وعسكريين خلال احتجاجات رافضة لتردى الوضع الاقتصادى فى مدينة طرابلس، مع استمرار انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة فى السوق السوداء، وشملت الاحتجاجات مدن طرابلس وصيدا والعاصمة اللبنانية بيروت فى ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والجمود السياسى، وفشل مساعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى لتشكيل حكومة جديدة.

وانتشر الجيش اللبنانى فى طرابلس، وعزز تواجده حول مؤسسات وبنوك بعد أعمال شغب ساخنة، واقتحم محتجون الباحة الخارجية لمصرف لبنان فى طرابلس، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، قبل أن تقوم عناصر الجيش بمنعهم من دخول المصرف.