المنيا تبدأ فحص كشوف المستحقين لـ«سكن كريم»

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أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروى، لفحص كشوف مستحقين «سكن كريم» لضمان وصول المبادرة لكل مستحق.

شدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أى مجاملات، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء على المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التى وضعتها الدولة، والتى منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.

وتضم لجان المشاركة المجتمعية جميع الفئات الممثلة للمجتمع القروى من عمد ومشايخ وجمعيات التنمية المجتمعية وشباب القرية وشباب البرنامج الرئاسى ورؤساء القرى وكذلك أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسيتم توقيع كافة أعضاء اللجنة على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسؤولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته منزلا آخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.

وكان محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقد اجتماعا، لعرض ومناقشة رؤية المحافظة فى تنفيذ المبادرة، والتى تساهم فى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.