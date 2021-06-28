★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن صورة لسيدة تمارس أعمال سايس «دون ترخيص» والتعدى على المواطنين بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاثنين :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«يتضمن صورة لإحدى السيدات- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تمارس أعمال سايس»دون ترخيص «والتعدى على المواطنين بالسب».

وأضافت :«بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيدة، وتبين أنها (لا تعمل)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».