«النواب» يوافق على تعديلات مشروع «المحكمة الدستورية» فى مجموعه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية فى مجموع مواده، وقرر تأجيل التصويت النهائى لجلسة أخرى، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلا واسعا حول القانون.

وأعلن عدد من أعضاء المجلس رفض القانون واعتبروه «مسيئًا» لسمعة مصر، ويهدد فرص الاستثمار باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «إننا جميعًا نسعى للحفاظ على سمعة مصر والارتقاء بمصر، لكن لدينا إشكالية وهناك تخوف من تطبيق تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا المعروض على البرلمان».

وأضاف أن توجهات الحكومة بحذف والتخفيف فى بعض مواد القانون مستحسنة.

وتابع: إن مصر عضو فى الجماعة الدولية ولديها اتفاقيات ومعاهدات دولية، ولابد من الحفاظ على سمعة مصر والاستثمارات، وعلى تاريخ المحكمة الدستورية العليا التى تتولى الرقابة على القرارات والاتفاقيات.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، قائلًا: «غير صحيح أن القانون أعطى اختصاصًا عالميًا للمحكمة الدستورية، إنما منحها اختصاصًا إقليميًا يخص الأحكام الأجنبية التى يتم تنفيذها على أرض مصر ولم يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة؛ بل أعطاها اختصاصًا من جنس وظيفتها».

وأضاف: «المشروع لم ينل من الثقة الواجب منحها للاستثمار، وإنما المحكمة الدستورية تلتزم فى شأن الأحكام الخاصة فى مسائل الاستثمار فى إعمال الدستور وتشجيع الاستثمار والتصدير وتنظيمه».

وتابع: «لا نتخوف من أن تخرج المحكمة الدستورية عن الاختصاصات الممنوحة لها، ولدينا سوابق كثيرة التزمت فيها بالحفاظ على الدستور ومجال تطبيقه فى مصر».

وأعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو المجلس عن حزب الوفد، رفضها لمشروع القانون، وأكدت أنه يمس سمعة مصر، وقالت: «هذا القانون لن يقتنع به أو يطبقه أحد فى الخارج، إحنا بنكلم بعض، حافظوا على سمعة مصر، إحنا بقالنا 7 سنين بنحاول ناخد موقعنا الدولى، هذا القانون بمثابة تأميم مستتر».

وأضافت: «اتفاقية نيويورك وقّع عليها 196 دولة، بينها مصر، وهى اتفاقية تساوى ميثاق الأمم المتحدة من حيث العدد، فلا نستطيع أن نقول إننا لن نلتزم بما جاء فيها إلا على سبيل الحصر».

وتابعت: «لدينا أرصدة كثيرة فى الخارج وبمجرد تنفيذ القانون سيتم الحجز على الممتلكات المصرية فى الخارج»، وطالبت بحذف المادة برمتها، مؤكدة أن الهدف نبيل، لكن ما أدرانا بالمتربصين؟ وسيتصدر الصحف الدولية أن مصر تخالف الاتفاقيات الدولية.

وطالبت «أبوشقة» بحذف المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، عقب إعلانها رفض القانون من حيث المبدأ، وقالت: «أطالب بحذف المادة الثانية الخاصة بحق رئيس الوزراء فى أن يطلب من المحكمة الدستورية النظر فى دستورية أى قرار أو حكم دولى ضد مصر».

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مازحًا: «الوفد واخد خط الحذف على طول».

وعلقت «أبوشقة» قائلة: «السؤال الذى لم يجب عنه أحد، كيف سننفذ هذا القانون فى الخارج فى الوقت الذى تواجه فيه مصر حروبًا، ونأتى نحن لنعطى المتربصين سكينًا ليطعنونا به». وأضافت: «إحنا بقالنا سنين بنجيب فى قروض وآن الأوان إننا نجيب استثمارات».

ورد «جبالى» قائلا: «إحصائيات المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن أغلب الأحكام التى أصدرتها المحكمة كانت ضد الحكومة، وكمّ الأحكام الصادرة بعدم دستورية قرارات ولوائح أصدرتها الحكومة كبير جدًا، ولديها رقابة على القرارات الصادرة من المنظمات الدولية».

فى السياق نفسه، أعلن النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، رفضه لمشروع القانون، وقال خلال الجلسة العامة: «إن هذا القانون يمس سمعة مصر ولا فائدة منه».

وأضاف:«إحنا موقعين على مواثيق دولية وكل هيئة أو منظمة وافقت مصر على ميثاقها أصبحت قراراتها ملزمة لمصر ولجميع الأطراف الموقعة عليه».

وتابع متسائلًا: «ما فائدة المحكمة الدستورية لو أصدرت الأمم المتحدة قرارًا والمحكمة قالت إنه غير دستورى، هل سنمنع تنفيذه أم ننفذه، إذًا ما الفائدة منه؟ وهذا القانون يضيع هيبة المحكمة الدستورية التى هى من هيبة الدولة».

وأعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع القانون، وطالب الحكومة والنواب بسحبه من جدول أعمال الجلسة، وقال: «الموضوع لا سياسة ولا أغلبية ولا أقلية، ولكن مصلحة عليا للدولة المصرية وكلام فنى للغاية». وأضاف: «هناك عدد من أساتذة القانون الدولى الخاص أطلقوا عدة أوصاف على مشروع القانون عقب النشر عنه فى الصحف، واعتبروه سيئ السمعة وعديم الفائدة»، مشيرًا إلى الأثر السلبى للقانون على الاقتصاد المصرى.

وتابع: «التعديل خارج اختصاص المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية الأحكام والقوانين وإلزام الحكومة ومؤسسات الدولة لتكون الحكومة وأجهزتها تحت مظلة الدستور والقانون»، لافتًا إلى أن التعديل تضمن مخالفة لنص المادة 94 من الدستور.

فى المقابل، علق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلًا: «إن تعديلات قانون المحكمة الدستورية تستهدف حماية الأمن القومى المصرى والتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية، وفقًا للقانون والدستور». وأضاف أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قائمة على شؤونها ووافقت على المشروع، وهذا دليل على أنه لا يحمل مخالفة للدستور، ويحق لنا وضع اختصاصات جديدة للمحكمة.

ووافق المجلس على طلب الحكومة بحذف جملة «هيئات التحكيم الأجنبية» من المادة 27 من القانون، والاكتفاء بالنص على المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية فقط.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلًا: «إن هناك رقابة سابقة وأخرى لاحقة للمحكمة، والأخيرة هى المعمول بها فى مصر، والرقابة هنا وفقًا للتعديل الذى أدخلته الحكومة، سيكون على الهيئات والمنظمات الأجنبية، ولن يمتد إلى هيئات التحكيم، كما تتصمن الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يتم عرضها على البرلمان».

ونصت المادة 27 مكرر على: «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة».