سقوط أكثر من 100 قتيل فى المعارك الدائرة بمأرب فى اليمن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وسائل إعلام بسقوط أكثر من 100 قتيل خلال الأيام القليلة الماضية، إثر اشتداد حدة المواجهات المتواصلة فى محافظة مأرب اليمنية بين قوات الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، أمس، عن مسؤولين فى القوات الحكومية تأكيدهم سقوط 111 قتيلًا على الأقل من كلا الطرفين خلال فترة ما بين الخميس وصباح أمس، نتيجة لشن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب، دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية فى المحافظة الاستراتيجية. وذكر مسؤول فى القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالًا عنيفًا، وسط قصف مدفعى متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلًا فى قوات حكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، و82 آخرين فى قوات الحوثيين.