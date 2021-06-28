إلهام شاهين: الفن يجب أن يؤثر في المجتمع.. وتلقيت تهديدات كثيرة خلال حكم الإخوان

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

الكثير من التصريحات الجريئة والصريحة كان عنوان ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين خلال فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان، والتى قدمتها الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، عضو مجلس إدارة المهرجان، وأدارها الناقد الكبير كمال رمزى، وفى بداية الندوة قالت أميرة عاطف إن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يعتز بتكريم النجمة إلهام شاهين لدورها المؤثر والبارز في السينما المصرية والعربية، فهى فنانة مهمومة بقضايا المرأة ومشاكلها وتبحث دائمًا عن تقديم كل ما هو جديد.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

قال الناقد الكبير كمال رمزى: إلهام شاهين جزء من ذاكرتنا ولها تأثير كبير في الجمهور وقدمت أدوارا متنوعة، وهناك أعمال لها شاهدتها أكثر من ٢٠ مرة لأتابع تدرج انفعالاتها وكيفية تقديمها تفاصيل الشخصية وكيف تنقل كل ذلك بسلاسة وتحوله لانفعالات على وجهها بشكل تدريجى يدرس في معاهد السينما ولها العديد من المشاهد التي يمكن أن تكون ملهمة ومرشدة لشباب الفنانين بطبيعتها في تقديم الشخصية.

وأضاف «رمزى»: في فيلم «حظر تجول» قدمت إلهام شخصية مركبة ومميزة وصعبة، ورغم ذلك نجحت في تقديمها بسلاسة لأنها كانت مهمومة بالشخصية وانفعالاتها الإنسانية وكيف تنقل للمشاهد كل هذه الأمور تدريجيًّا، وهو أمر حرصت عليه منذ بداية مسيرتها إلى الآن.

وعلقت إلهام شاهين: هذه شهادة كبيرة من ناقد كبير أفخر بها وأثرت فىَّ بشكل كبير وذكرتنى بأيام السينما الجميلة وبداياتى لأننا نعمل بحب ونحضر لفترة طويلة للشخصيات التي نقدمها ونعتبر كل دور قدمته تحديًا جديدًا لخلق حافز يدفعنى لتقديم أفضل ما عندى، وفى الثمانينيات ابتعدت عن سينما المقاولات لأننى لم أبحث عن البطولة في هذا التوقيت، ورفضت كل عروض البطولة، وعندما عُرض علىَّ فيلم «الهلفوت» أمام النجم الكبير عادل إمام والسيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف وهم قامات فنية كبيرة لم أصدق أننى سأتواجد معهم، وهم علامة في تاريخى لأنهم قدمونى للوسط الفنى بشكل فاق توقعى، ونجاحى مرتبط بمجهودهم لأنهم يوجهون النصائح لكل الموجودين، وبالفعل نفذت كل النصائح التي قدموها لى، وكان نتاج ذلك أول جائزة أحصل عليها في مسيرتى وأنا فنانة محظوظة في بدايتى، فأنا عملت مع فنانين لم أكن أحلم بالتواجد معهم منهم الفنانة شادية التي عشت معها وقت التصوير أيامًا سعيدة ساعدتنى بها كثيرًا ومازلت أذكرها إلى اليوم.

الفنانة إلهام شاهين

وأضافت إلهام: أفضل أن أكون صادقة في مشاعر الشخصية وهناك العديد من الشخصيات قدمتها وأثرت فىَّ كثيرا، وإلى الآن لا أعتبر نفسى ممثلة جيدة وأترك نفسى لمشاعر الشخصية وأترك شخصيتى الحقيقية قبل نزولى من المنزل وبمجرد خروجى من البيت أبدأ في تخيل الشخصية وكيف تقدم مشاعرها.

وتدخل في الحوار الناقد كمال رمزى قائلًا: هذا الأمر كان يفعله أيضًا الفنان أحمد زكى الذي لم ينفصل يومًا عن الشخصيات التي قدمها في أعماله، والتمثيل مدارس متعددة؛ فهناك الفنان نور الشريف له مدرسة أخرى بعيدة عن المدارس العفوية ويفضل المدرسة الأكاديمية ويبحث عن الشخصية ويدون ملاحظات عنها ويبحث عن تاريخها وكيف ستظهر.

وعلقت إلهام: بالفعل أفضل العفوية في التمثيل وأن أترك الشخصية تقودنى لما يجب أن تقدمه، وأبحث عن تقديم لحظات الصدق لأنها تبرز مشاعر الشخصية وتشعرنى بالمتعة لأننى أقدم حياة أشخاص لم تمر بها وحصلت على خبرتى الحياتية من خلال الشخصيات التي عايشتها بعيدًا عن شخص إلهام شاهين وبعيدًا عن المجهود والتعب الذي أشعر به قبل التصوير إلا أننى بمجرد بدء التصوير أشعر بسعادة وقوة تدفعنى لتقديم أفضل ما لدىَّ دائما، رغم أن هناك الكثير من الشخصيات التي قدمتها لم يسبق لى مقابلتها أو معرفة طباعها وطريقة حياتها وتركت نفسى للسيناريو وخيالى كممثلة لأصل للجمهور بحالة الشخصية، مثل شخصية المدمنة في فيلم «الحجر الداير»، واستعنت بالأطباء لأصل بالشخصية للجمهور في أفضل صورة.

وتابعت إلهام شاهين: السينما المصرية قامت على أكتاف المرأة، وهناك العديد من صانعات السينما اللاتى نفخر بهن وبالتاريخ الذي تركنه ونحن امتداد لأجيال عظيمة، وحاولنا السير على دربهن لأنهن نجحن في نقل مشاكل وهموم المرأة في المجتمع رغم سيطرة الرجال على بطولة الأعمال المقدمة ونجحن في فرض أسمائهن والجيل الجديد يسير أيضا بالطريقة نفسها، وأتمنى لهن النجاح والاستمرار في تصدر الشاشة دائمًا.

وقال الفنان أحمد وفيق: إلهام شاهين مهمومة بالدور وليست مهتمة فقط بالبطولة وهو أمر جدير بالاحترام وشرفت بالعمل معها في آخر أعمالها، ومن الصعب أن تكون فنانًا مهمًّا بتأثيرك ووعيك واهتمامك بعملك، ومن السهل أن تصبح نجمًا، وهى فنانة تحب عملها وتدافع عنه باستماتة وحريصة على مساعدة كل المشاركين معها وتوجيههم دائمًا ليظهروا بأفضل صورة؛ فهى نموذج للفنان الصادق المحب لزملائه وأعماله.

وتابعت إلهام: أهتم بالقضايا الإنسانية، وما تتركه من تأثير في المجتمع، وهناك العديد من المواهب ذات القدرات الخاصة التي أتمنى تقديم مشكلاتهم واستغلال قدراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، واستمتعت بالتواجد معهم، وأعتبر فيلم «خالى من الكوليسترول» من أفضل أفلامى لأنه ناقش مشكلاتهم وأعتز بهذا الفيلم لأنه خلق حالة نفسية وأتمنى أن يخرج مسلسل «أمل حياتى» للنور لأنه يقدم أملًا كبيرًا لأصحاب القدرات الخاصة، وأعتبر وجود الأسماء الكبيرة الموجودة في الندوة مثل السفيرة ميرفت التلاوى وسامًا على صدرى، وبالفعل أتفق مع كل ما طرحته في كلمتها لأن الفن يجب أن تمتد رسالته للمجتمع وتؤثر به، ويقدم صورة عن مجتمع العشوائيات لم يشاهدها الجمهور، واليوم الرئيس السيسى يهتم بتطوير العشوائيات والمواطنين ويقوم بتطوير حياتهم إلى الأفضل، ففى فيلم «خلطة فوزية» تعتبر البطلة نموذجًا لكل سكان العشوائيات وأحلامهم البسيطة، وأشكر الرئيس على ما قدمه لهم وعمله على تحسين أحوالهم وتحقيق طموحهم.

واختتمت إلهام متحدثة عن ردها على تجاوز أحد المتطرفين في حقها وتصميمها على مقاضاته: لا تترك حقك وعبر عن رأيك دون تجاوز ولا تتنازل عما تحلم به واعمل بجد، ولم أصدق ما قاله عنى وحصلت على حقى في النهاية ولى الشرف بغلق قناة «الحافظ» وقت حكم الإخوان بحكم محكمة في حدث يحدث لأول مرة رغم ما تم تقديمه من اعتذارات وعرضه من مال للتنازل عن حقى الذي حصلت عليه ووصل الأمر إلى تهديدات كثيرة لم أرضخ لها من أشخاص تتحدث عن الدين، وهم لا شأن لهم بالدين ومتطرفون يستغلون الإسلام لتحقيق مصالحهم، وأنا سعيدة وفخورة بما قمت به وبحصولى على حقى، وفى النهاية أشكر الحضور على مشاعرهم التي أسعدتنى كثيرا وأعتبر وجودهم تكريمًا لى بجانب تكريم مهرجان أسوان الذي أعتز به وبمشاركتى في انطلاقه وميلاده.

من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إن السينما لها تأثير كبير في قضايا المرأة، ورغم قلة هذه الأعمال إلا أن تأثيرها ممتد حتى الآن، وأتمنى أن يتم زيادة مثل هذه الأعمال ليستفيد المجتمع، وأنا أحبك كفنانة وإنسانة كثيرًا.

وباركت الفنانة «درة» لـ«إلهام» على تكريمها، وقالت إن جيلها أحب التمثيل من خلال إلهام شاهين، فهى ممثلة حقيقية تدفعك بفنها وشخصيتها لحبها وتنفصل شخصيتها الحقيقية عن الشخصيات التي قدمتها وهى شخصية قوية مقاتلة نفخر ونعجب بها فلقد أعطت الفن الكثير ومازالت تحافظ على هذا وتطوره وأحييها وفخورة بها وبتاريخها الفنى وبمواقفها خارج الفن وهى نموذج مشرف في السينما المصرية والعربية.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما: هي ليست مجرد نجمة فقط ولكنها فنانة تجمع بين التمثيل والنجومية، وما زالت موجودة في عقولنا وقلوبنا ولم تختف مثل الكثير، وهى ممثلة مؤثرة في قضايا المرأة ولم تترك نفسها لأفلام السوق وأنتجت أفلامًا مهمة يمتد تأثيرها إلى اليوم بالقيمة الفنية التي تقدمها، وفى الرقابة على المصنفات الفنية أشعرتنا بالحيرة في بعض المشاهد التي قدمتها، وكان يجب حذفها ولكننا فضلنا عدم القيام بذلك لأنها حولت هذه المشاهد لمشاعر صادقة شعر بها الجمهور بعيدا عن الابتذال، وأشكرها على ما قدمته كممثلة ومنتجة غامرت بمالها لتقديم ما تؤمن به وتحبه.

وأضاف الناقد أحمد شوقى: إلهام شاهين فنانة صاحبة بصمة في أجيال كثيرة في مجال السينما وخارجه، فهى فنانة غير تقليدية كرست حياتها لحب السينما ودعمها وإحداث حراك فنى، وهو ما ساهم في استمرارها إلى اليوم رغم اختفاء العديد من أفراد جيلها، وبعيدًا عن الفن هي شخصية مقاتلة تقول ما تؤمن به دون خوف ولا تترك أحدًا يتجاوز في حقها.