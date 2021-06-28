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انقطاع المياه عن مناطق صلاح سالم ومدينة البعوث والعباسية والضاهر في القاهرة

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انقطاع المياه عن مناطق صلاح سالم ومدينة البعوث والعباسية والضاهر في القاهرة انقطاع المياه عن مناطق صلاح سالم ومدينة البعوث والعباسية والضاهر في القاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق معسكرات الشرطة بصلاح سالم ومدينة البعوث والعباسية والظاهر وضعفها بباب الشعرية والجمالية، لمدة ١٠ ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى.

يأتي ذلك بناء على طلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى لتحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد إلى نفق ابو حشيش.

وتهيب الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، كما سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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