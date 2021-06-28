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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على محطة كهرباء بالعراق

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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على محطة كهرباء بالعراق داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على محطة كهرباء بالعراق

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أعلن تنظيم داعش، فجر الاثنين، مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في إحدى محافظات العراق، أمس الأحد.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في صفحتها على فيسبوك إن «محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)».

كما أعلنت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك عن «انفصال خط ديالى- شرق بغداد ٤٠٠ رقم (2) من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد».

ويعاني ملايين السكان في العراق منذ سنوات من الانقطاع المستمر في التيار الكهرباء، وتزيد هذه المعاناة في فصل الصيف حيث تشتد درجات الحرارة.

المصرى اليوم

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