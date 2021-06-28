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أمريكا تشن هجمات على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا

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أمريكا تشن هجمات على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا أمريكا تشن هجمات على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، توجيه ضربة جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران على الحدود السورية العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الضربة العسكرية على الحدود السورية العراقية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أن الضربة العسكرية استهدفت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع ثالث بالعراق

وأشار إلى أن المنشآت المستهدفة كانت تُستخدم من جانب مليشيات شاركت في هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وأضاف أن الرئيس بايدن وجّه بشن المزيد من الضربات العسكرية لردع هجمات المليشيات الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق.

وأكد على أن الضربة العسكرية كانت ضرورية ومدروسة وفقًا للقانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

المصرى اليوم

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