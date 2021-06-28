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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء بالعراق

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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء بالعراق داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء بالعراق
القصف تم بصواريخ الكاتيوشا وتسبب في أضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء بالعراق

تبنى تنظيم داعش استهداف وقصف محطة سامراء التي افتتحها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي بصواريخ الكاتيوشا، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، كان المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء العراقية قد أعلن، الأحد، عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء.

وقال بيان مقتضب للوزارة، إن الاستهداف تم بصواريخ الكاتيوشا، حيث تسبب القصف بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية.


وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أعلنت السبت، عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في كركوك، حيث ذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المعتقلين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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