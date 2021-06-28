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سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" من كورونا تصل الخليج من بوابة الإمارات

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سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" من كورونا تصل الخليج من بوابة الإمارات سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" من كورونا تصل الخليج من بوابة الإمارات
"الحوسني": اللقاحات أثبتت فعاليتها في تقليل نسب الإصابة "وليس منعها"

سلالات

أكدت مصادر طبية خليجية وصول سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" من المستجد، إلى "بوابة" الخليج العربي السياحية، دولة الإمارات العربية، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، أفادت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد بعدة معلومات تتعلق بالحالة الصحية داخل الإمارات في الوقت الحالي.

وأكدت الحوسني في إفادتها أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها في تقليل نسب الإصابة "وليس منعها بالكامل".

وبيّنت الحوسني أنه تم تقديم اللقاح لأكثر من 71 % من إجمالي سكان دولة الإمارات والذي يمثل نسبة 91.8 % من الفئة المؤهلة.

وأشارت الحوسني في إحاطتها التي نقلها موقع "البيان" الإماراتي، إلى أن المصابين بفيروس كورونا المستجد من المطعمين كانت 16 %، في حين أن غير المطعمين بلغت 84 %.

ونوهت المتحدثة بأن نسبة المطعمين المصابين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى لم تتجاوز أكثر من 11 % في حين كانت نسبة غير المطعمين 89 % أدخلوا إلى المستشفيات.

وأضاف أن المرضى المدخلين إلى غرف العناية المركزة "كانت النسبة الأعلى لغير المطعمين وذلك بنسبة 92 % في حين كانت نسبة المطعمين 8 %".

وأشارت المتحدثة إلى ارتفاع حالات الوفاة في الإمارات خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.

وكشفت المتحدثة في إحاطتها أن أكثر السلالات السائدة لكورونا في الإمارات حاليًا هي (ألفا) و(بيتا) و(دلتا)، أغلبها لأشخاص غير مطعمين حيث بلغت نسبتهم 94 % في حين كانت نسبة المطعمين 6 %..

وقالت الحوسني "هي سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يدعونا جميعًا للتكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات".

وحول أكثر السلالات انتشارًا قالت المتحدثة: "السلالة الأكثر شيوعًا هي سلالة بيتا بنسبة 39.2 % تليها دلتا بنسبة 33.9 % وأخيرًا سلالة ألفا بنسبة 11.3%".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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