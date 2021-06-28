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العناني يشارك في الاجتماع الأسبوعي للجنة خبراء الترويج السياحي

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العناني يشارك في الاجتماع الأسبوعي للجنة خبراء الترويج السياحي العناني يشارك في الاجتماع الأسبوعي للجنة خبراء الترويج السياحي

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شارك مساء اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاجتماع الأسبوعي للجنة «خبراء الترويج السياحي»، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة.

تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأعمال الخاصة بتصميم الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، بالاضافة إلى مناقشة مقترح إعداد كتالوج خاص بضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والفعاليات المختلفة داخل .

كما تناول الاجتماع مناقشة إعداد فيلم جديد عن الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والفنادق والمتاحف والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

بالإضافة إلى بحث مقترح إعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض آراء وشهادات السائحين الموجودين بالمقاصد السياحية المختلفة عن تجربتهم السياحية الممتعة في مصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة السياحة الخارجية والترويج لمصر في الأسواق السياحية المختلفة، وبحث الموقف التنفيذي الحالي للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والتي تم إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة في محركات البحث عن السفر إلى مصر.

إلى جانب بحث مقترح تنظيم فعالية سياحية كبرى في أحد المدن السياحية المصرية لتسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، إلى جانب مقترح الترويج السياحي للمحافظات المصرية في الأعياد القومية لها.

جدير بالذكر أن لجنة خبراء الترويج كان قد شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

المصرى اليوم

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