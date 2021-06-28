"الأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على عدة مناطق وسيول بعسير وموجة حارة بالشرقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وتدنٍ في مدى الرؤية وسيول، وتشمل الحالة النماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر، لمنطقة عسير، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

