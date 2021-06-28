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قال المهندس حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن غرفة التحكم الآلى، تعمل على متابعة جميع القطارات بدءًا من محافظة بني سويف حتى أسيوط، وترصد جميع الإشارات، وتمنع وقوع أي حوادث قطارت بنسبة 100%.

وأضاف «رشيدي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم التناوب على متابعة غرفة التحكم على مدار 24 ساعة.

وأشار نائب رئيس هيئة السكة الحديد إلى أنّ منطقة التحويلة في الأنظمة الحديثة لا يوجد بها أية مشكلات لأنه يصدر منها إشعار حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالقطار، ويتم التعامل معها فورًا.

وتابع المهندس حسين رشيدي، أن لوحة التحكم الآلى يوجد بها برج رئيسي يتحكم في 15 برجًا آخرين، يمكنهم رصد أي أخطاء قد تحدث، مشيرًا إلى أنّ كل برج يتحكم في إدارة منطقة معينة.

وأردف «رشيدي» أنّ حادث قطار حلوان كان خطأ فرديا، لأنه كان على السائق الإلتزام بالإشارة الواردة من غرفة التحكم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إنشاء غرفة تحكم بالقاهرة، يكون عملها إظهار جميع الإشارات على شاشة كبيرة يمكن قراءتها.

واستطرد نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكك الحديدية أجرت العديد من الاتفاقات لتطوير المنظومة بالكامل من الجيزة إلى أسوان، مضيفًا أن زمن الأخطاء قد انتهي، ولن يكون مسموحًا بتكرارها.