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وزير النقل: الإخوان عينوا 3 آلاف موظف في السكة الحديد أثناء حكم مرسي ()

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وزير النقل: الإخوان عينوا 3 آلاف موظف في السكة الحديد أثناء حكم مرسي (فيديو) وزير النقل: الإخوان عينوا 3 آلاف موظف في السكة الحديد أثناء حكم مرسي ()

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة بدأت زيادة عدد ورش القطارات في السكك الحديدية لزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة.

وأضاف المهندس كامل الوزير وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة اعتمدت 300 مليار جنيه لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد والصيانة.

وتابع أنه سيتم ربط الحوافز على كامل حصيلة شباك التذاكر وصرفها للعاملين في تلك المنظومة وسيتم تطبيق نظام حوافز صارم ومنضبط للعاملين ويحقق دخل إضافي أكبر مؤكدا أن الرئيس صدق على تعيين 550 مهندسا وفنيا في السكة الحديد .

وأوضح كامل الوزير أن المركز الطبي للسكك الحديدية يقدم خدمات صحية متميزة للعاملين وأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتعيين 3 آلاف موظف في السكك الحديدية أثناء حكم مرسي ولم تستفد منهم ولا يقدمون أي إنتاج ويحصلون على رواتب فقط.

واستكمل الوزير: لدينا كليات تكنولوجية ومعهد وردان لتخريج قائد قطار بكفاءة عالية وأول دفعة سيتم تخريجها من معهد وردان شهر سبتمبر العام الحالي بعدد 100 قائد قطار ومراقبي أبراج وسيتم تنفيذ برنامج نقل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتخريج قائد قطار ومراقبي أبراج .

وختم الوزير أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120 % وتصل إلى 200 % في الأعياد.

المصرى اليوم

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