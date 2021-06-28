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ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة

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ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة
تقوم بعمليات الإجهاض وعلاج بني جلدتها

ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة

تمكنت لجنة مكونة من الشؤون الصحية وشعبة الأمن الوقائي من ضبط مقيمة من جنسية أفريقية تمارس مهنة الطب في أحد المنازل الذي تقطنه.

وتفصيلاً، وأثناء إحدى الجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المكونة من شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمكة، تلقت معلومة عن وجود مقيمة من جنسية أفريقية، جعلت مقر سكنها عيادة للإجهاض ومعالجة بني جلدتها.

قامت اللجنة المشكلة بمداهمة المنزل وضبط المقيمة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص، تمهيداً لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الضبطيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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