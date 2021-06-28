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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تحورات فيروس كورونا أمر متوقع، وتحدث بأعداد كبيرة، ولكن ما يهم المجتمع العلمي في تحورات فيروس كورونا هو التغيرات الإكلينيكية للفيروس.

وأشارت «عاصم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن متحور دلتا لفيروس كورونا يصيب الفئات العمرية الأصغر سنا، منوهة بأن الجانب البريطاني أوضح أن المصابين في المستشفيات حاليا هم الأصغر سنا وهو ما يعد تحولا كبيرا في طبيعة الإصابات.

وأضافت أنهم يتابعون تحورات فيروس كورونا في مصر بدقة، لرصد أي تغيرات إن حدثت، كاشفة أنهم راجعوا أعمار الحالات التي توفت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ أول الجائحة وحتى الآن، ووجدوا أن نسبة الوفيات في الفئات العمرية الأقل من 20 عاما لا تتجاوز 1% من الوفيات، ما يؤكد أن مصر في مأمن من تحورات كورونا.