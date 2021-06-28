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هل وصلت سلالات كورونا المتحورة إلى ؟.. «الصحة» تجيب

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هل وصلت سلالات كورونا المتحورة إلى مصر؟.. «الصحة» تجيب هل وصلت سلالات كورونا المتحورة إلى ؟.. «الصحة» تجيب

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تحورات أمر متوقع، وتحدث بأعداد كبيرة، ولكن ما يهم المجتمع العلمي في تحورات فيروس كورونا هو التغيرات الإكلينيكية للفيروس.

وأشارت «عاصم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن متحور دلتا لفيروس كورونا يصيب الفئات العمرية الأصغر سنا، منوهة بأن الجانب البريطاني أوضح أن المصابين في المستشفيات حاليا هم الأصغر سنا وهو ما يعد تحولا كبيرا في طبيعة الإصابات.

وأضافت أنهم يتابعون تحورات فيروس كورونا في بدقة، لرصد أي تغيرات إن حدثت، كاشفة أنهم راجعوا أعمار الحالات التي توفت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ أول الجائحة وحتى الآن، ووجدوا أن نسبة الوفيات في الفئات العمرية الأقل من 20 عاما لا تتجاوز 1% من الوفيات، ما يؤكد أن مصر في مأمن من تحورات كورونا.

المصرى اليوم

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