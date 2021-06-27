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توعية مرتادي متنزه الأحساء

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التحكم في دخول مخيمات المشاعر بالبطاقة الذكية

‏أفصح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر...

aca1224ab7.jpgمكة المكرمة: مصلح الفرحان
c5a801c97a.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

77 جهة مشاركة ببرنامج السلامة في الحج والعمرة

بلغ عدد المستفيدين من برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة الذي نفذه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم...

icon-byline.pngمكة المكرمة الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الاتصالات تتحقق من الشبكات في المناطق السياحية

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات ميدانية شملت العديد من المواقع السياحية ونقاط البيع وفروع شركات الاتصالات بالتكامل مع...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق معسكر قادة المشاريع

أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة (معسكر قادة المشاريع) بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

التعليم تنفي شائعة إيقاف المكافآت الجامعية

أوضحت وزارة التعليم، على لسان المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

إلزام المصرح لهم بالحج بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يجب على من صدرت لهم تصاريح بأداء مناسك حج 1442 هـ الحصول على الجرعة الثانية من لقاح ، وزيارة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

اعتماد عالمي لجامعة نورة كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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