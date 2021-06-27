توعية مرتادي متنزه الأحساء
أفصح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر...
بلغ عدد المستفيدين من برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة الذي نفذه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم...
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات ميدانية شملت العديد من المواقع السياحية ونقاط البيع وفروع شركات الاتصالات بالتكامل مع...
أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة (معسكر قادة المشاريع) بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية...
أوضحت وزارة التعليم، على لسان المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات...
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يجب على من صدرت لهم تصاريح بأداء مناسك حج 1442 هـ الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وزيارة...
حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة...
دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية...