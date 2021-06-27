رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار

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افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، مشروع التخرج لطلبة قسم الترميم بكلية الآثار، بحضور الدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر، أكثر من 45 مشروع تخرج تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لانقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نفرتيتى.

وأشاد رئيس الجامعة، بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الاقصر، مؤكدا حرصه على المشاركة في مثل هذه الفاعلية التي تأتى من منطلق تأكيده الدائم على انه لا يتعامل مع الطلاب معاملة استاذ وطالب وانما معاملة الاب لأبنائه مشدداً على أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب في جميع قراراتها.

وفي ختام الحفل، شاهد الدكتور محمد محجوب، فيلما تسجيليا يعرض كواليس تنفيذ وإنتاج مشروعات التخرج، مقدرا جهود أعضاء هيئة التدريس الذين ينسب لهم الفضل أولا وأخيرا في انتاج هذه المشروعات المتميزة، مصدرا تعليماته بإحياء نشاط مركز التراث بالكلية.