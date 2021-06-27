أخبار عاجلة

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها -
محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي -
ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري» -
أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو -
مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو» -
السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن -
إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو -
حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى -
نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا -
وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار

Print
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، مشروع التخرج لطلبة قسم الترميم بكلية الآثار، بحضور الدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر، أكثر من 45 مشروع تخرج تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لانقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نفرتيتى.

وأشاد رئيس الجامعة، بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الاقصر، مؤكدا حرصه على المشاركة في مثل هذه الفاعلية التي تأتى من منطلق تأكيده الدائم على انه لا يتعامل مع الطلاب معاملة استاذ وطالب وانما معاملة الاب لأبنائه مشدداً على أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب في جميع قراراتها.

وفي ختام الحفل، شاهد الدكتور محمد محجوب، فيلما تسجيليا يعرض كواليس تنفيذ وإنتاج مشروعات التخرج، مقدرا جهود أعضاء هيئة التدريس الذين ينسب لهم الفضل أولا وأخيرا في انتاج هذه المشروعات المتميزة، مصدرا تعليماته بإحياء نشاط مركز التراث بالكلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

ندوة للأزهر بمعرض الكتاب تستعرض جهود «بيت الزكاة والصدقات المصري»

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو