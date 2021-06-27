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ضبط مخزن غير مرخص يحوي مستحضرات تجميل بـ 670 ألف جنيه في طنطا

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ضبط مخزن غير مرخص يحوي مستحضرات تجميل بـ 670 ألف جنيه في طنطا ضبط مخزن غير مرخص يحوي مستحضرات تجميل بـ 670 ألف جنيه في طنطا

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شنّت إدارة الصيدلة بالغربية حملة بالتنسيق مع إدارة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لبيع وتخزين مستحضرات التجميل والعبوات الفارغة بدائرة مركز طنطا، بكميات 11 ألفا و385 وحدة مختلفه و10 آلاف و750 عبوة فارغة، وقدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي ٦٧٠ ألف جنيه تقريبًا، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بشن حملة مكبرة لضبط سوق الدواء والأماكن الغير مرخصة من إدارة الصيدلة بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص لبيع وخزن مستحضرات التجميل والعبوات الفارغة بدائرة مركز طنطا.

المصرى اليوم

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