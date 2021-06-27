التعليم تنفي شائعة إيقاف المكافآت الجامعية
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يجب على من صدرت لهم تصاريح بأداء مناسك حج 1442 هـ الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وزيارة...
حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة...
دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية...
حذرت منصة "أبشر" المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع...
سجلت المدينة والدمام والاحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة...
أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...