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التعليم تنفي شائعة إيقاف المكافآت الجامعية

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إلزام المصرح لهم بالحج بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يجب على من صدرت لهم تصاريح بأداء مناسك حج 1442 هـ الحصول على الجرعة الثانية من لقاح ، وزيارة...

d72f1416fb.jpgمكة المكرمة :الوطن
1db8bc215e.jpg17 ذو القعدة 1442 هـ

اعتماد عالمي لجامعة نورة كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

أبشر تحذّر من رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

حذرت منصة "أبشر" المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

4 مدن تسجل 46 درجة كأعلى حرارة بالمملكة

سجلت المدينة والدمام والاحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ
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100 ألف مستفيد بجمعية المؤسس بحائل

أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...

icon-byline.pngحائل: فريح الرمالي ‬
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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