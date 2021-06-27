الجامعة الإلكترونية تعزِّز الابتكار وريادة الأعمال دعمًا لرؤية 2030

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من خلال 13 مبادرة وهدفين.. وتسعى لتوفير 2000 فرصة عمل للمواطنين

تنطلق الجامعة الإلكترونية من مبادئ تدعم رؤية 2030 بأن يكون لدى المملكة جيل من المبتكرين في مجال التقنيات الحديثة، القادرين على المساهمة في نهضة البلاد وفق مستجدات العصر ومتطلباته التي باتت تعتمد على كل ما هو جديد وحديث.

وتخطط الجامعة لتعزيز برامج ريادة الأعمال القائمة على الابتكارات الحديثة، وذلك عبر تفعيل برامج التقنية الحديثة، ونشرها على نطاق واسع. ومن هنا كان للجامعة محاور رئيسة عدة، ركزت عليها، يأتي في مقدمتها محور الابتكار الرقمي الذي يهدف إلى تنمية الابتكار وريادة الأعمال الرقمي، من خلال 13 مبادرة وهدفَين فرعيَّين، فضلاً عن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منشآت رقمية ناشئة من خلال تطوير نظام داخلي متكامل ومكمل لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز البحوث التطبيقية الموجهة نحو تطبيقات التقنية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للتنمية الوطنية.

محور التنمية

وبجانب محور الابتكار الرقمي يأتي محور تعزيز التنمية المجتمعية، الذي يسعى إلى تعزيز دور الجامعة في المجتمعات المحيطة؛ إذ ستقوم الجامعة بتسخير وجودها في مناطق المملكة في تلمس الاحتياجات المجتمعية المحيطة، والاستجابة لها، وتكييف خدماتها وبرامجها لتلبية الاحتياجات التنموية في المناطق، من خلال 5 مبادرات وهدفَين فرعيَّين، إضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لدى منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات.

الكوادر البشرية

وصاغت الجامعة الإلكترونية رؤيتها بطريقة احترافية وعملية، تتماشى مع رؤية 2030، واضعة هدفًا رئيسيًّا، سعت لتحقيقه، هو تمكين المتعلمين من تحقيق طموحاتهم من خلال التطبيق الأمثل للتقنية والمعرفة، وذلك عبر منظومة قيم، تهدف إلى ضم 21 ألفًا من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عاليًا إلى سوق العمل، وتطوير مهارات وإعادة تأهيل قرابة 700 ألف موظف في سوق العمل، وإيجاد 2000 فرصة عمل جديدة.

وحتى اليوم حققت الجامعة الكثير من تلك الأهداف، وتواصل العمل حاليًا على تحقيق الأهداف الباقية بأسلوب فريد، وبرامج متدرجة، وعزيمة لا تفتر، تؤكد أن الجامعة ستكون علامة بارزة ومضيئة في مجال التعليم الجامعي النوعي.

منظور شامل

وتعمل الجامعة الإلكترونية حاليًا على تحقيق مسيرتها الأكاديمية وفق منظور شامل، يستشرف المستقبل، ويجعل منها العمود الفقري للتعليم الإلكتروني في المملكة، ليس هذا فحسب، وإنما يضع لها حزمة أهداف، تصل بها إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار الذي يدفعها إلى أن تكون أحد العوامل المساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وترجمة تطلعاتها على أرض الواقع.

وعلى رأس محاور الجامعة يأتي محور ريادة التعلم الإلكتروني، الذي يهدف إلى بناء دور إقليمي رائد في التعليم الإلكتروني، و6 أهداف فرعية من خلال 10 مبادرات منوعة.

الاعتمادات العالمية

وأكاديميًّا ستعمل الجامعة على الحصول على الشهادات والاعتمادات العالمية، وإدراجها في مؤشرات الجامعات العالمية، والتوسع بخدماتها عبر الحدود الجغرافية لنقل وتوطين أفضل الممارسات والتقنيات في التعليم الإلكتروني.

ولأن اللغة العربية كانت على الدوام جوهر قوة المملكة الناعمة فالمملكة عازمة خلال المرحلة القادمة على الاستمرار والتوسع في نشر هذه اللغة، ومعها الحضارة العربية للعالم، بحسب الدكتورة ليلك الصفدي رئيس الجامعة.

أهداف الجامعة

ولعل من أبرز أهداف الجامعة تحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية والتوازن المالي خلال 5 أعوام. ويرتكز تحقيق هذا الهدف على مجموعة من المبادرات، منها زيادة تنويع إيرادات الجامعة، وتطويـر استثماراتها، وإنشاء صندوق وقفي، وتحويل التكاليف إلى أصول قابلة للاستثمار، وخفض التكاليف، وتحقيق وفر في الميزانية التشغيلية.

وتنسجم هذه المحاور مع رؤية الجامعة ورسالتها. وهنا تقول الدكتورة الصفدي: "تمت صياغة رؤيتنا في الجامعة بأن نكون الرواد في توظيف التقنية في التعليم للمساهمة في التنمية الوطنية".

مناطق البلاد

وحتى تحقق الجامعة كامل أهدافها ترتكز على مكامن القوة التي تدفعها إلى تعزيز التميز. وهنا تقول الدكتورة الصفدي: "تتميز الجامعة السعودية الإلكترونية بكونها جامعة وطن، بفروع منتشرة في مناطق البلاد، كما أنها تعتبر العمود الفقري للتعليم الإلكتروني في المملكة، الذي يزود أكثر من مليونَي مستخدم بخدمات وأنظمة إدارة التعلم". وقالت: "من هنا تتبنى الجامعة نموذجًا تشغيليًّا، يتسم بالكفاءة والفاعلية، التي مكّنتها من تسخير شراكاتها العالمية لتعزيز تنافسية مخرجاتها عالميًّا. كما تجسد الجامعة المفهوم الحقيقي للتعلم مدى الحياة، الذي يجمع بين العلم والعمل".