"القهيدان": البحر كان يغطي الرف العربي وشرق الرس وحائل.. وهكذا أصبحت يابسة

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قال لـ"سبق": كتلة جزيرتنا لا تزال تتحرك محدثة الزلازل بإيران.. والبحر الأحمر يتسع

كشف الباحث في الجغرافيا تركي القهيدان عن أن البحر كان يغطي الرف العربي، من شرق الرس وحائل؛ إذ إن القارات كلها كانت مندمجة في أم القارات، ثم انقسمت إلى قارتَيْن، هما: "لوراسيا" و"جندوانا".

وتفصيلاً، قال "القهيدان" لـ"سبق": "كانت جزيرتنا جزءًا من قارة جندوانا، ومتصلة بإفريقيا، وكان البحر يغطي الرف العربي، أي إلى الشرق من الرس ومنطقة حائل، ثم حدث انكسار، نتج منه انفصال جزيرتنا عن إفريقيا، وتكوُّن البحر الأحمر. كما حدثت ثورات بركانية، وتكونت الحرات، ثم ارتفعت هوامش منطقة الرف العربي، وتقوست طبقات الخليج العربي إلى أسفل نتيجة حركة كتلة الجزيرة".

وأردف: "بارتفاع الشام وشمال العراق انقسمت مياه بحر تثس إلى حوضين، هما الخليج العربي والبحر المتوسط".

ولفت "القهيدان" إلى أن "كتلة جزيرتنا العربية لا تزال تتحرك نحو الشمال الشرقي، وتصطدم بالكتلة الإيرانية مُحدثة الزلازل في إيران، والبحر الأحمر لا يزال يتسع، وجزيرتنا تبتعد عن إفريقيا بمعدل سنتيمتر ونصف السنتيمتر سنويًّا".