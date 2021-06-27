«لو سمحتوا».. هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة بعد تغيير مظهره

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طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان «لو سمحتوا» عبر موقع «يوتيوب».

أغنية «لو سمحتوا» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

وتقول كلمات الاغنية :«لو سمحتوا – لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه لو صادفكوا أو قابلكوا غموا عنكم -القمر دا مش فاضيلكوا – القمر دا انشغل بيا لو سمحتوا – لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه لو صادفكوا أو قابلكوا غموا عنكم -القمر دا مش فاضيلكوا – القمر دا انشغل بيا واللي عنده كلمه حلوة كلمه حلوة يقول واللي نفسه ف نظرة منه نظره مش هايطول واللي عنده كلمه حلوة كلمه حلوة يقول واللي نفسه ف نظرة منه نظره مش هايطول لو سمحتوا – لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه اللي رايح واللي راجع كله عينه عليه كله عارف كله سامع هو عندي انا ايه اللي رايح واللي راجع كله عينه عليه كله عارف كله سامع هو عندي انا ايه اكدتها ارتحتوا ف لو سمحتوا – لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه لو سمحتوا – لو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحة والجاية».

يذكر أن الفنان هاني شاكر ظهر مؤخرا بمظهر جديد للترويج لآخر أعماله الفنية أغنية «لو سمحتوا»، حيث أثار حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب اللوك الجديد.