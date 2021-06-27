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الأخضر الأولمبي يرفع استعداده للألعاب الأولمبية .. في معسكر الرياض

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الأخضر الأولمبي يرفع استعداده للألعاب الأولمبية .. في معسكر الرياض الأخضر الأولمبي يرفع استعداده للألعاب الأولمبية .. في معسكر الرياض

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده للألعاب الأولمبية .. في معسكر الرياض

واصل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين مربعات مصغّرة 6 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز فيه العمل على البناء تحت الضغط العالي على 3 أجزاء.

ويجري المنتخب السعودي غدًا الاثنين تدريباته على فترتين صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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