ضربة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب محمد هاشم، مدافع الفريق عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة، التي قيمت مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الدراويش المركز الثامن، في جدول الدوري الدوري برصيد 35 نقطة.