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أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في سموحة

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أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في سموحة أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في سموحة

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أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على سموحة، في مسابقة الدوري.

وفاز الإسماعيلي على سموحة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية :«حققنا فوزًا غاليًا على فريق قوي، لديه لاعبين مميزين للغاية، ونجحنا في إغلاق مفاتيح اللعب عليهم منذ بداية المباراة»، مضيفًا :«لا ننظر إلى جدول الدوري حاليًا، نخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، لإنهاء مسابقة الدوري في مركز متقدم يليق بالنادي الإسماعيلي».

وأضاف :«الفوز في كل مباراة يعطي الثقة للاعبين ويرفع من عليهم الضغوطات، خاصة بعد الإبتعاد عن شبح الهبوط إلى القسم الثاني»، مشيرًا :«لدينا لاعبين مميزين في قطاع الناشئين، وهم يشاركون معنا في المباريات الودية، ومن الممكن أن نعطي لهم الفرصة عقب مباراة الاتحاد السكندري المقبلة».

المصرى اليوم

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