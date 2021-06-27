محافظ جنوب سيناء يصدق على 218 حالة تصالح في مخالفات البناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 218 حالة تصالح على مخالفات البناء، بمدينة طور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك.بناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.وذلك بعد عرض أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء لتلك الحالات بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء .

واهاب محافظ جنوب سيناء، بالمواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لسرعة الحصول على التصديق النهائي بالتصالح لينعم المواطنين بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.