وزير التعليم العالي: طلاب مدارس stem أماكنهم محجوزة في التنسيق

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة لا تتخذ موقفا ضد مدارس stem، ولكن تساعد طلاب هذه المدارس في التنسيق، وعلى استعداد لتقديم منح دراسية كاملة لهم في الجامعات الجديدة مثل جامعات مدينة الجلالة، العلمين، سالمان، المنصورة الجديدة، مشددا على مراعاة العدالة بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم.

وقال الوزير: «مدارس stem معنية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تعتمد على الحفظ والتلقين، ولكن تنمية المهارات، وكدولة نحتاج لطلاب متفوقين في هذه التخصصات، وكلية العلوم من الكليات المهمة جدا، وركزنا أن ندعم دخول الطلاب من التنسيق المصرى في هذه الكلية تحديدا لأننا لاحظنا عزوف الطلاب عنها، ووضعنا سيستم واستطعنا أن ندعم ونشجع الطلاب على دخول هذه الكلية».

وتابع: «أنا مسؤول عن منظومة التعليم العالى، هناك نحو 1.5 مليون طالب، وبالتأكيد بينهم نحو 1158، طالب من هذه المدارس، ومن هنا كانت هناك مرونة في التنسيق لهؤلاء الطلاب، وأماكن متاحة».

وأضاف «فى تنسيق العام الماضى، كان عندنا 707 طلاب، 338 تم قبولهم في القطاع الطبى، و193، تم قبولهم في القطاع الهندسى، وفى الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى 99 طالب، و125 طالب في الطب، بنسبة 33%، وفى العلوم 29 طالب، وفى القطاع الهندسى دخل 57%، وفى القطاع الصحى أكثر من 80%».

وقال «عبدالغفار» أن الدولة لم تقصر مع خريجي هذه المدارس، وتابع: «ماذا لو لم يعجبهم التنسيق الحكومى، هل الجامعات الخاصة قدمت منح لهؤلاء الطلاب؟، الجامعات الخاصة لا نستطيع إرغامها على ذلك، وبالأرقام لا يوجد أحد أكبر من الدولة المصرية، ولا يستطيع أحد أن يملى شروط، وليس توجه الدولة أن هؤلاء الطلاب كلهم يدخلوا كليات الطب، الأمر يتعلق باستراتيجية واحتياجات دولة».

وتابع: «عندنا جامعات الجلالة وسالمان والعلمين، والمنصورة الجديدة، 4 جامعات، نستطيع أن نقدم منح دراسية لأولادنا في تخصصات مثل التكنولوجيا والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعى، والهندسة الزراعية وهندسة الفضاء، وغيرها، ونستطيع أن نقدم إلى الطلاب الذين يريدون دخول هذه التخصصات، منح دراسية كاملة، على أن يستمروا في التفوق وتنطبق عليهم الشروط، ولأن هذه التخصصات تحتاجها الدولة، ولا يقول أحد إن كلهم يدخلوا الطب».

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه لا يوجد قصد في مسألة التأخير في التنسيق، وأماكنهم محفوظة وفقا للنسب المعلنة.