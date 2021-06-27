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الملك يصل إلى بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

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الملك يصل إلى بغداد ويلتقي الرئيس العراقي الملك يصل إلى بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

جي بي سي نيوز :-  وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد اليوم الأحد، لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.
وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، حيث حيّته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني العراقي.
ورافقت طائرة جلالة الملك لدى دخولها الأجواء العراقية طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي، ترحيبا بجلالته.

جي بي سي نيوز

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