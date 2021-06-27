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وفد من حماس برئاسة هنية يزور لبنان ويلتقي الرئاسات الثلاث

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وفد من حماس برئاسة هنية يزور لبنان ويلتقي الرئاسات الثلاث وفد من حماس برئاسة هنية يزور لبنان ويلتقي الرئاسات الثلاث

جي بي سي نيوز :- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية سيزور بيروت، الأحد على رأس وفد من قيادتها.

وقال البيان، إن وفد "حماس" سيلتقي خلال زيارته لبنان، التي تستمر لعدة أيام، بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

ويبحث الوفد مع المسؤولين اللبنانيين واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومستجدات القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمعركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة مع الاحتلال مؤخرا.

واختتم هنية ووفد من قادة "حماس" زيارتين إلى الرباط، ونواكشوط قبل أيام التقى خلالهما مسؤولين حكوميين وزعماء أحزاب سياسية وهيئات حكومية وغير حكومية في البلدين.

 

جي بي سي نيوز

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