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رئيس «مزارعي المليون ونصف فدان»:  يهتم بالصعيد منذ تولية الرئاسة

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رئيس «مزارعي المليون ونصف فدان»: السيسي يهتم بالصعيد منذ تولية الرئاسة رئيس «مزارعي المليون ونصف فدان»:  يهتم بالصعيد منذ تولية الرئاسة

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قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح منذ توليه المسئولية بمحافظات الصعيد، وتحديداً المنيا، خلق فرص استثمارية لتوفير وظائف وفرص عمل لآلاف الشباب، ودفع نحو مد هذه المحافظات بالبنية التحتية اللازمة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي. متماشيا بذلك مع خطة التنمية الشاملة، فضلا عن قيام الرئيس بتخصيص منطقة تجارية حرة عبارة عن ميناء جاف في محافظة المنيا.

وأضاف زيدان، في حوار لبرنامج البوصلة، المُذاع على شاشة صدى البلد، أن محافظة المنيا أصبحت عاصمة الزراعية، كما أطلقت عليها هذه التسمية شركة الريف المصري، وبها طرق قوية جداً، والمياه هناك صالحة للزراعة حيث ان نسبة ملوحة المياه في غرب المنيا 600 جزء في المليون. بالإضافة إلى جوها الجاف، وهو ما يجعلها تستحوذ على 10% من مساحات الأراضي الزراعية وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الحديدة يُعد من المشروعات القومية التي تثبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقضية الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي، وأنها قضية ذات أولوية أولى وقضية أمن قومي، من أجل تعويض الفاقد في الرقعة الزراعية في الدلتا القديمة، كما أن الرئيس السيسي والقائمين على المشروع لديهم اهتمام بالغ بأن يكون هذا المشروع له نظم إدارية حديثة واستخدام أمثل للموارد المتاحة في المشروع.

المصرى اليوم

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