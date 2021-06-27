وفاة اعتماد خورشيد عن عمر 82 عامًا .. ونجلها يوضح سبب الوفاة

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أعلن إيهاب خورشيد مساء الأحد، وفاة والدته المنتجة اعتماد خورشيد إثر إصابتها بالتهاب رئوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، موضحًا أن سبب الوفاة لم يكن فيروس كورونا.

وقال إيهاب خورشيد لـ«المصري اليوم»: «والدتي توفيت منذ قليل، بعد نقلها اليوم إلى أحد المستشفيات، وكان سبب الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي بسبب نقص الاكسجين ولم يكن فيروس كورونا».

وأضاف: «تم نقلها منذ فترة إلى المستشفى وتم حجزها بالعناية المركزة لفترة من الوقت، حيث قرر الأطباء خروجها بعد تحسن حالتها الصحية، لتعود اليوم بتدهور حالتها الصحية».

والمنتجة والفنانة اعتماد محمد على حافظ رشدي من مواليد 15 يناير 1939، وهي زوجة الراحل أحمد خورشيد.

وأثارت قصتها الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية أن نصر هدّد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً في ابنها «أدهم».

وقامت اعتماد خورشيد بتأليف كتاب حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.

كان البعض يعتقد أن اعتماد خورشيد هي والدة الفنان المصري عمر خورشيد ولكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جداً من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.

وأسّست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبدالعزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل إعتماد خورشيد) للطبع والتحمبض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناءوالطلبة)، تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس عبدالناصر حتى وفاته.